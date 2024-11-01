ما هي الوزارات المشمولة بالتعديل الوزاري

نيوز - سياسي

اعلن عضو ائتلاف النصر في الاطار التنسيقي الزبيدي، عن الوزارات المشمولة بالتعديل الوزاري المرتقب وفقا لما اعلنه محمد شياع السوداني مؤخرا.

واستبعد الزبيدي أن "يستطيع الوزراء الجدد إتمام العمل الذي بدأ به أسلافهم في الوزارات، نظرا لقصر المدة المتبقية للحكومة وهي عملية، نظرا للوضع الراهن سياسيا في ليست باليسيرة".

وأضاف ان "أبرز الوزارات المرشحة للتعديل وهي وزارات ليست ذات طبيعة سيادية" إلى أن "النقل والاتصالات والزراعة والموارد المائية والتربية هي الوزارات التي تم تداولها".

فيما اكد المحلل الكردي ياسين عزيز، أن "هناك مطالبات باستبدال وزير الخارجية أيضا نظرا لتطورات الأوضاع وموقف بعض الأطراف منه".