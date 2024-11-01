ماذا قال هادي العامري لـ السومرية بعد انتخاب المشهداني رئيسا لمجلس النواب؟

نيوز – سياسي

اكد رئيس الفتح هادي العامري، ان جميع القوانين محل نقاش داخل مجلس .

وقال العامري لـ ان "جميع القوانين محل بحث ونقاش، حيث تناقش بروح وطنية عالية وبمسؤولية عالية"، مبينا ان "أي قانون يستحق سنمضي معه".

وأضاف ان "أعضاء مجلس سيكونون في مستوى المسؤولية لتمشية جميع القوانين".

يذكر ان مجلس صوت امس الخميس، على المشهداني رئيسا لمجلس بعد اجراء جولتين انتخابيتين داخل قبة .