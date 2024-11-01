بعد لقاء أردوغان.. السوداني يختتم زيارة تركيا ويعود لبغداد

وذكر بيان لمكتب ورد لـ نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عاد إلى بعد زيارة إلى تركيا، التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر الدين بمدينة إسطنبول التركية.وأجرى الجانبان مباحثات اشتملت استعراض آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، والتهديد المتزايد للسلم والاستقرار الذي يشكله الكيان الصهيوني، بعدوانه المستمر على غزّة ولبنان، والاعتداءات التي طالت عدة دول في المنطقة.وبحث السوداني والرئيس أردوغان المواقف إزاء هذه التطورات الخطيرة، وما تمثله من تحدٍ، وحث العربية والإسلامية والمنظمات والأممية على دعم الجهود والمساعي الرامية إلى وقف إطلاق النار، وتسهيل عمليات الإغاثة وإيصال المساعدات إلى المنكوبين جراء العدوان، وإطلاق جهود الإعمار، وحماية الوجود الفلسطيني على أرضه التاريخية.كما شهد اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقات المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.