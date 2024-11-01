بعد لقاء أردوغان.. السوداني يختتم زيارة تركيا ويعود لبغداد

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Dayane & The City
من
08:00 PM
الى
09:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بيانات تكشف تدمير ربع المباني في 25 بلدة لبنانية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-505097-638660801547498786.jpg
بعد لقاء أردوغان.. السوداني يختتم زيارة تركيا ويعود لبغداد
سياسة
2024-11-01 | 13:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,249 مشاهدة
عاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، إلى
بغداد
بعد زيارة إلى تركيا.
وذكر بيان لمكتب
رئيس الوزراء
ورد لـ
السومرية
نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عاد إلى
بغداد
بعد زيارة إلى تركيا، التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر
وحيد
الدين بمدينة إسطنبول التركية.
وأجرى الجانبان مباحثات اشتملت استعراض آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، والتهديد المتزايد للسلم والاستقرار الذي يشكله الكيان الصهيوني، بعدوانه المستمر على غزّة ولبنان، والاعتداءات التي طالت عدة دول في المنطقة.
وبحث السوداني والرئيس أردوغان
توحيد
المواقف إزاء هذه التطورات الخطيرة، وما تمثله من تحدٍ، وحث
الدول
العربية والإسلامية والمنظمات
الدولية
والأممية على دعم الجهود والمساعي الرامية إلى وقف إطلاق النار، وتسهيل عمليات الإغاثة وإيصال المساعدات إلى المنكوبين جراء العدوان، وإطلاق جهود الإعمار، وحماية الوجود الفلسطيني على أرضه التاريخية.
كما شهد اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقات المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
السوداني وأردوغان يبحثان توحيد المواقف إزاء التطورات الخطيرة في المنطقة
08:37 | 2024-11-01
انتخاب رئيس البرلمان وزيارة السوداني الى تركيا في نشرة الظهيرة على السومرية
07:15 | 2024-11-01
السوداني يصل اسطنبول للقاء الرئيس التركي رجب طيب اردروغان
06:00 | 2024-11-01
الإصلاح الاقتصادي في عهد السوداني.. كيف تغيرت السياسات المالية خلال عامين؟
05:04 | 2024-11-01
السوداني
اردوغان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
إن موعدكم الفجر: ساعات وتنطلق صافرة الأمطار.. كيف ستتوزع في العراق؟
أخبار الطقس
35.73%
02:00 | 2024-10-31
إن موعدكم الفجر: ساعات وتنطلق صافرة الأمطار.. كيف ستتوزع في العراق؟
02:00 | 2024-10-31
بسبب سوء الاحوال الجوية.. نداء جديد للعراقيين
محليات
22.81%
03:55 | 2024-11-01
بسبب سوء الاحوال الجوية.. نداء جديد للعراقيين
03:55 | 2024-11-01
تحذير هام وعاجل للعراقيين: ابتعدوا عن هذه المناطق
محليات
21.77%
01:50 | 2024-11-01
تحذير هام وعاجل للعراقيين: ابتعدوا عن هذه المناطق
01:50 | 2024-11-01
كاساس يعلن قائمة أسود الرافدين لمواجهتي الأردن وعمان
رياضة
19.69%
11:37 | 2024-10-31
كاساس يعلن قائمة أسود الرافدين لمواجهتي الأردن وعمان
11:37 | 2024-10-31
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
مخاطر إهمال الفحوصات الدورية و العلاج الطبيعي - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-01
Biotic
مخاطر إهمال الفحوصات الدورية و العلاج الطبيعي - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-01
علناً
سياسة العراق النفطية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-31
علناً
سياسة العراق النفطية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-31
Celebrity
الفنان يوسف وداد - الحلقة ٢٩ | season 3
15:30 | 2024-10-31
Celebrity
الفنان يوسف وداد - الحلقة ٢٩ | season 3
15:30 | 2024-10-31
Morning Live
مشاكل التقنيات الالكترونية الحديثة - حلقة ١٤٥ | الموسم 3
06:00 | 2024-10-31
Morning Live
مشاكل التقنيات الالكترونية الحديثة - حلقة ١٤٥ | الموسم 3
06:00 | 2024-10-31
ناس وناس
قضاء القرنة البصرة - الحلقة ١٤٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-31
ناس وناس
قضاء القرنة البصرة - الحلقة ١٤٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-31
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 31-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-31
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 31-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-31
بعد التحري
ازمة الكاز تتفاقم .. تهريب وانتاج متذبذب وزيادة بالاستهلاك العام - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-30
بعد التحري
ازمة الكاز تتفاقم .. تهريب وانتاج متذبذب وزيادة بالاستهلاك العام - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-30
من الأخير
انتخاب الرئيس.. أحلاف الليل ونواقض النهار - حلقة ٢٥ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-30
من الأخير
انتخاب الرئيس.. أحلاف الليل ونواقض النهار - حلقة ٢٥ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-30
الأكثر مشاهدة
Biotic
مخاطر إهمال الفحوصات الدورية و العلاج الطبيعي - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-01
Biotic
مخاطر إهمال الفحوصات الدورية و العلاج الطبيعي - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-01
علناً
سياسة العراق النفطية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-31
علناً
سياسة العراق النفطية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-31
Celebrity
الفنان يوسف وداد - الحلقة ٢٩ | season 3
15:30 | 2024-10-31
Celebrity
الفنان يوسف وداد - الحلقة ٢٩ | season 3
15:30 | 2024-10-31
Morning Live
مشاكل التقنيات الالكترونية الحديثة - حلقة ١٤٥ | الموسم 3
06:00 | 2024-10-31
Morning Live
مشاكل التقنيات الالكترونية الحديثة - حلقة ١٤٥ | الموسم 3
06:00 | 2024-10-31
ناس وناس
قضاء القرنة البصرة - الحلقة ١٤٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-31
ناس وناس
قضاء القرنة البصرة - الحلقة ١٤٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-31
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 31-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-31
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 31-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-31
بعد التحري
ازمة الكاز تتفاقم .. تهريب وانتاج متذبذب وزيادة بالاستهلاك العام - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-30
بعد التحري
ازمة الكاز تتفاقم .. تهريب وانتاج متذبذب وزيادة بالاستهلاك العام - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-30
من الأخير
انتخاب الرئيس.. أحلاف الليل ونواقض النهار - حلقة ٢٥ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-30
من الأخير
انتخاب الرئيس.. أحلاف الليل ونواقض النهار - حلقة ٢٥ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-30
اخترنا لك
السوداني وأردوغان يبحثان توحيد المواقف إزاء التطورات الخطيرة في المنطقة
08:37 | 2024-11-01
رسالة من سالم العيساوي بعد انتخاب المشهداني رئيسا للبرلمان
07:51 | 2024-11-01
انتخاب رئيس البرلمان وزيارة السوداني الى تركيا في نشرة الظهيرة على السومرية
07:15 | 2024-11-01
نيجيرفان بارزاني عن انتخاب المشهداني رئيسا للبرلمان: خطوة إيجابية
07:10 | 2024-11-01
السوداني يصل اسطنبول للقاء الرئيس التركي رجب طيب اردروغان
06:00 | 2024-11-01
الإصلاح الاقتصادي في عهد السوداني.. كيف تغيرت السياسات المالية خلال عامين؟
05:04 | 2024-11-01
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل ينجر العراق إلى الحرب القائمة بالمنطقة؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.