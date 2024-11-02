السوداني يفتتح مصنعين لإنتاج الأدوية والمحاليل الوريدية في بغداد

نيوز – محلي

افتتح محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مصنعين لإنتاج الأدوية والمحاليل الوريدية في .

وقال لرئيس في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس محمد شياع افتتح عبر دائرة تلفزيونية مصنع المنصور لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية في قضاء أبو غريب، ومصنع المستقبل لإنتاج المحاليل الوريدية في عويريج جنوب بغداد".

وأضاف ان "ذلك جاء ضمن الحكومة في توطين الصناعة الدوائية".