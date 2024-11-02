زيدان والمشهداني يبحثان التعاون بين السلطتين القضائية والتشريعية

وذكر بيان للقضاء ورد لـ نيوز، أن "زيدان استقبل رئيس مجلس المشهداني، وبارك له تسنمه منصبه الجديد".وأضاف، ان "الجانبين بحثا بين السلطتين القضائية والتشريعية بما يحقق المصلحة العامة".