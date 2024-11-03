كتلة دولة القانون تستقبل المشهداني.. مباحثات حول "الملفات الحيوية"

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس كتلة النيابية، ورد لـ نيوز، أن "رئيس ونواب الكتلة استقبلوا المشهداني، اليوم، وعبر الأخير عن شكره لمواقف الكتلة في دعم المسارات الصحيحة لعمل للمجلس بما يضمن تحقيق المصلحة العامة".وبحث المجتمعون، وفق البيان، "الملفات الحيوية على الصعيد الوطني والسياسي وتركزت المحادثات حول ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار والاقتصادي وتخدم مصالح العراقي، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين مختلف الكتل السياسية لتحقيق التوافق حول القضايا التشريعية المهمة داخل مجلس النواب".كما أكد نواب كتلة القانون، بحسب البيان، على "التزام الكتلة بمواقفها الوطنية الثابتة في دعم مسيرة بناء المؤسسات وتفعيل دور البرلمان في مواجهة التحديات الراهنة وبما ينسجم مع تطلعات العراقي".وأعرب ياسر المالكي عن "شكره وتقديره لرئيس البرلمان المشهداني على جهوده في تقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية ودعم العمل التشريعي، مؤكداً على أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لدفع العملية السياسية نحو مزيد من الاستقرار والتطور".