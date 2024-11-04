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رئيس الوزراء يصدر قرارا يخص رواتب الموظفين في القطاع الخاص

سياسة

2024-11-04 | 07:10
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
رئيس الوزراء يصدر قرارا يخص رواتب الموظفين في القطاع الخاص
6,262 مشاهدة

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، باتخاذ عدد من الخطوات لتعزيز وتطوير أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يوجّه باتخاذ عدد من الخطوات لتعزيز وتطوير أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني:

أولاً: العمل على توطين رواتب منتسبي القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي، وتكليف كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والبنك المركزي العراقي، بمشاركة عدد من مؤسسات القطاع الخاص، بإعداد آلية مناسبة لهذا الغرض.

ثانياً: قيام الوزارات وجميع المؤسسات الحكومية بمغادرة الدفع النقدي (الكاش) واستخدام الدفع الإلكتروني في الجباية وغيرها من المعاملات ذات الصلة، من خلال خطة متكاملة تقدمها كل وزارة أو مؤسسة حكومية قبل 31/ كانون الأول/ 2024، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي لذلك في موعد أقصاه 1/ تموز/ 2025".
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