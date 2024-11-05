رئيس كتلة المبادرة يستقبل رئيس البرلمان.. مباحثات في جملة ملفات بينها "العفو"

وذكرت في بيان ورد لـ نيوز، ان "الجنابي استقبل رئيس مجلس المشهداني وبحضور عدد من اعضاء الكتلة".





وبارك الجنابي و اعضاء الكتلة، بحسب البيان، للمشهداني "انتخابه رئيسًا للمجلس متمنين له التوفيق والسداد في قيادة المؤسسة التشريعية نحو تلبية تطلعات شعبنا الكريم".

واضاف البيان، ان "اللقاء بحث جملةً من الملفات والقضايا المهمة في مقدمتها الاليات والسبل الكفيلة بتفعيل الدور التشريعي والرقابي للمجلس، والمضي بتشريع القوانين المتفق عليها ضمن بنود ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي، وفي مقدمتها قانون العفو العام".





