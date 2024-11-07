تنفيذ مذكرات التفاهم القضائية على طاولة لقاء فائق زيدان ووزير الخارجية

وذكر مجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "رئيس بحث متابعة وزارة الخارجية تنفيذ مذكرات التفاهم القضائية العراقية التي وقعها مجلس الاعلى مع الجهات النظيرة في عدد من التي زارتها الوفود".