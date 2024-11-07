التغيير الوزاري ليس استهدافا سياسيا بل "فرصة" للكتل.. وتحالف إدارة الدولة "اقتنع"

وقال الهلالي في حديث خاص للسومرية نيوز، ان "الحكومة تعهدت باجراء تغييرات على جميع المستويات الوزارية والدرجات الخاصة والمدراء العامين لكن التغيير المتعلق بالوزراء تلكأ كثيرا بسبب تخوف ورفض سياسي".وأشار الى ان "الحكومة جوبهت بالرفض لتغيير واستبدال الوزراء من قبل الكتل السياسية والتي اعتبرته استهدافا سياسيا"، الى ان "ذلك غير منطقي فالوزير الجديد ربما يكون اكثر وسيكون بالتالي عائدا إيجابيا لكتلته".واعتبر ان المشكلة انه تم الرضوخ لمطالب الكتل السياسية لفترة طويلة لكن السوداني عازم على اجراء تغيير بما يحدث نتائج إيجابية، وليس بالضرورة ان يكون التغيير جذريا لكن من الممكن ان تكون هناك إيجابيات لعملية الاستبدال، وبالتالي ستعود النتائج الإيجابية على الوزير نفسه وحزبه، فهو يريد بالنهاية تثبيت نفسه في هذه الحكومة او الحكومات القادمة أيضا.واعتبر ان "حكومة السوداني جاءت باليات وأدوات رقابية لم تكن متبعة من قبل، بل ان السوداني كان يقوم بدوره الرقابي بنفسه مع تغييب الدور الرقابي لمجلس النواب طوال الفترة الماضية وغياب رئاسته"، الى ان "تحالف اقتنع بالتغيير ولا اعتقد انه سيعارض".