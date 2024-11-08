موعد دخول الجماهير الأردنية إلى العراق من دون تأشيرة وبشكل مجاني

الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وجه بالسماح بدخول الأشقاء الأردنيين لحضور مباراة والأردن التي ستقام في محافظة البصرة، من دون تأشيرة دخول وبشكل مجاني اعتباراً من يوم 9 تشرين الثاني الحالي.ويشمل هذا القرار السماح للجماهير الأردنية الراغبة بحضور المباراة في البصرة، سواءً عن طريق البر من خلال منفذي طريبيل أو سفوان الحدوديين، أو من خلال الجو عبر جميع مطارات البلد من إلى .وسيواجه منتخب نظيره الأردني يوم الرابع عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، وسط توقعات بحضور أكثر من 65 ألف متفرج للمواجهة.ومن المؤمل أن تطرح تذاكر المباراة للبيع عبر عدد من المنافذ المنتشرة في المدن العراقية المتفرقة، كما ستكون متاحة إلكترونيًّا أيضًا، لمن يود اقتناءها بتلك الطريقة.ويجري الاتحاد العراقي لكرة القدم، اتصالات مستمرة مع الجانب الأردني من أجل تسهيل دخول جماهير إلى البلد، لحضور مباراة الإياب بين المنتخبين من دون تأشيرة دخول أيضًا، أو من خلال تقديم التسهيلات للحصول على التأشيرة.وسيقود المباراة المرتقبة طاقم تحكيمي سعودي، بقيادة محمد الهويش، ويساعده كل من خلف الشمري وياسر السلطان وفيصل البلوي حكمًا رابعًا، بينما سيكون السعودي خالد الطريس حكمًا لتقنية الفار ويساعده مواطنه سلطان الحربي.