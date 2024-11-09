الأعرجي يؤكد موقف العراق الرافض "بشدة" لاستخدام أجواء العراق لضرب إيران

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار القومي في بيان ورد للسومرية نيوز ان الأخير "استقبل، بمكتبه اليوم السبت، الملحق العسكري الإيراني في بغداد، اللواء قلى پور.وبحث الأعرجي مع اللواء قلى پور – بحسب البيان - سبل تعزيز أمن واستقرار وتفعيل مذكرات التفاهم لضبط الحدود، وكذلك استمرار التعاون في مجال مكافحة الارهاب والتهريب.وأكد الأعرجي، موقف الرافض وبشدة لاستخدام الأجواء العراقية للتجاوز على الجارة إيران أوأية من دول المنطقة، وفقا للبيان.