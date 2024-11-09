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السوداني: ما يجري من حروب وأنانية متوحشة في فلسطين ولبنان أشد جريمة وعاراً
سياسة
2024-11-09 | 05:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,028 مشاهدة
السومرية
نيوز – محلي
اكد
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ان ما يجري من حروب وأنانية متوحشة في فلسطين ولبنان أشد جريمة وعاراً.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس
مجلس الوزراء
في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، ان "رئيس
مجلس الوزراء
محمد شياع السوداني افتتح، مسابقة
العراق
الدولية
لحفظ وتل
اوة القرآن الكريم، التي أقيمت تحت شعار (من
بغداد
الحضارة والإسلام إلى غزّة المقاومة ولبنان الجهاد، بالقرآن الكريم النصر والثبات)، وبمشاركة 62 متسابقاً للحفظ والتلاوة، يمثلون 31
دولة
عربية وإسلامية".
ورحب السوداني في كلمة ألقاها خلال الافتتاح، بالمشاركين في هذه المسابقة
الدولية
التي تحتضنها
العاصمة
بغداد، وأشار إلى "الدور الريادي للعراق في خدمة القرآن الكريم، ونشرِ منظومته القيمية، التي عززت غرس قيم التسامح والسلام والمحبّة، من دون حساسيةٍ دينيةٍ أو طائفيةٍ أو مذهبية، وتمكن العراقيون خلاله من تجاوز كلِّ التحديات"، مؤكداً "ضرورة أن نقتدي بهدي القرآن في إشاعة المحبة والحفاظ على وحدة البلد".
وبيّن أن "الحكومة قدمت كلَّ الدعم والرعاية لحفظة وقرّاء القرآن الكريم، ووجهت بفتح قناة خاصة لهم للقبول في الجامعات، وأشرفت على رعاية ودعم المراكزِ القرآنية، وتحفيز المدارس والمعاهد والجامعات على إقامة المحافل القرآنية، وحثِّ الناشئة على حفظه ورعايتهم"، موجها أن "تكون هذه المسابقة تقليداً سنوياً".
وأشار إلى "ما يجري في المنطقة من جرائم إبادة تُرتكب بحقِّ أهلنا في فلسطين ولبنان، وسط صمتٍ دولي مطبق"، موضحا ان "ما يجري من حروب وأنانية متوحشة في فلسطين ولبنان أشد جريمة وعاراً".
وجدد "الدعوة لإيقاف الحرب الهمجية التي ترتكبها عصابات القتل الصهيونية".
يُشار إلى أن المسابقة التي أشرف على تحضيراتها الوقفان الشيعي والسني وتستمر ستة أيام، تضمّ نخبة من المحكّمين الدوليين والمحليين من ذوي الاختصاص، بمجال علوم القرآن، والتحكيم في القراءات والتلاوات والمسابقات القرآنية.
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