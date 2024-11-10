مجلس صلاح الدين يصوت على انتخاب علي عبد الجبار الكريم رئيسا له

وقال مراسل ان مجلس محافظة الدين انتخب الجبار الكريم، رئيساً له، بحضور 12 عضواً وبتصويت الأغلبية.وكان مجلس محافظة الدين، قد قرر يوم 31 تشرين الماضي، تسمية محمد حسن عطية رئيسا للمجلس بالوكالة، خلفاً للصميدعي.