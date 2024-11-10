بمشاركة العراق.. انطلاق الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة الرياض

ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية، فؤاد حسين الذي وصل الرياض أمس السبت.وتشهد الرياض انعقاد أعمال قمة المتابعة – الإسلامية غير العادية امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر تشرين الثاني 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 عربية وإسلامية.ويشارك بالحضور وزراء خارجية والإسلامية، وذلك للتوافق حول مشروع البيان الختامي للقمة الذي من المتوقع أن يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق سكان قطاع غزة.