لحضور "قمة العدوان على غزة ولبنان".. السوداني يطير الى الرياض

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غادر متوجها إلى الرياض للمشاركة في القمة والإسلامية المشتركة الخاصة ببحث العدوان على غزة ولبنان.وكانت السعودية قد دعت لعقد القمة والإسلامية في يوم الاثنين 11 نوفمبر الجاري لتكون استكمالا للقمة الإسلامية الطارئة في نسختها الأولى التي عقدت في 11 نوفمبر 2023 لبحث العدوان على غزة حينها.