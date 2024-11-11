انحياز لمحطات وحرمان أخرى.. محطات وقود النجف تشكو "غياب العدالة" في تجهيز المشتقات

واظهرت مناشدة موجهة من أصحاب المحطات لمدير شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، وحصلت عليها نيوز، شكوى محطات الوقود الاهلية من عدم عدالة توزيع المشتقات مع وجود انحياز لبعض المحطات الكبيرة المعروفة مع حرمان محطات أخرى من المشتقات، حيث لا يتم تجهيز المحطات المؤثر مقابل تجهيز المحطات في اطراف المدينة، مما أدى لازمة مفتعلة في داخل لعدم توفر المشتقات.وبينت الشكوى ان بعض المحطات يكون تجهيزها بثلاث نقلات يوميًا ماقبل اغلاق بعض المحطات ليومين او ثلاثة لعدم وجود المنتوج، وهذا الامر مستمر منذ 3 سنوات.وطالب أصحاب المحطات مدير شركة التوزيع، مراجعة طلبات التجهيز للأشهر الماضية ومراجعتها ومقارنتها وملاحظة الفرق الكبير بالتجهيز بين المحطات، وتشكيل لارجاع حقوق المحطات المغبونة دون تخل مدير فرع التوزيع في ورفع الظلم.