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نشرة السومرية.. السوداني في كردستان وأمل بحل المشاكل العالقة

سياسة

2024-11-13 | 10:46
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
نشرة السومرية.. السوداني في كردستان وأمل بحل المشاكل العالقة
534 مشاهدة

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الاربعاء، 13 تشرين الثاني 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.

السوداني يفتحُ مع كردستان ملفي الانتخاباتِ وتصديرِ النفط.. والاقليمُ يأملُ بحلِ المشاكلِ العالقة

• موسمُ انتقالاتٍ بين الكتلِ على مستوى مجالسِ المحافظاتِ يفتحُ تساؤلاتٍ حول التزامِ السياسيين بوعودِهم

• مساوماتٌ وطردٌ لساكني معسكرِ الرشيد بالقوةِ من قبلِ الشركةِ المستثمرةِ ومطالباتٌ بالتدخل

• بسببِ تلكؤِ مشاريعِ المحافظات.. اتهاماتٌ تطالُ وزيرةَ الماليةِ نتيجةَ توقفِ التمويل
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