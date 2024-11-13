نشرة السومرية.. السوداني في كردستان وأمل بحل المشاكل العالقة

• يفتحُ مع ملفي الانتخاباتِ وتصديرِ النفط.. والاقليمُ يأملُ بحلِ المشاكلِ العالقة• موسمُ انتقالاتٍ بين الكتلِ على مستوى مجالسِ المحافظاتِ يفتحُ تساؤلاتٍ حول التزامِ السياسيين بوعودِهم• مساوماتٌ وطردٌ لساكني معسكرِ الرشيد بالقوةِ من قبلِ الشركةِ المستثمرةِ ومطالباتٌ بالتدخل• بسببِ تلكؤِ مشاريعِ المحافظات.. اتهاماتٌ تطالُ وزيرةَ الماليةِ نتيجةَ توقفِ التمويل