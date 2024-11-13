عضو بالحزب الجمهوري يكشف لـ السومرية نيوز سياسة ترامب تجاه العراق: الجنود باقون

نيوز – محلي

كشف عضو الحزب الجمهوري الأمريكي ايشلي انصارا، اليوم الأربعاء، سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب تجاه العراق، الى ان جنود الأمريكي باقون في .

وقال انصارا لـ نيوز، ان "السياسة الأميركية تجاه في زمن الرئيس الأمريكي المنتخب سابقا وحاليا لن تتغير"، مبينا ان "ترامب متاكد من ان بعد هزيمة وخروج معظم الإرهابيين، فأن يحتاج الى النمو الصناعي".

وأضاف ان "العراق جزء قوي في المنطقة"، الى ان "الجنود الأمريكيين باقين في العراق".

وذكر ان "تصدير النفط للخارج وبيعه لا بد ان يتم عبر وزارة الخزانة الأميركية، كما ان واردات النفط ستبقى تحت اشراف الخزانة الأميركية أيضا"، موضحا انه "لا يوجد أي تغيير كبير سيحصل تجاه العراق".