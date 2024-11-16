35 مشروعاً جديداً.. نتائج الاجتماع الدوري لفريق الجهد الخدمي والهندسي

وشهد الاجتماع استعراض سير تنفيذ المشاريع التي يعمل عليها فريق الجهد، ونسب الانجاز المتحققة فيها، كما جرت الموافقة على 35 مشروعاً خدمياً جديداً تكون ملحقةً بمشاريع 2024، يتم المباشرة بتنفيذها خلال 10 أيام في وعدد من المحافظات، بحسب للمكتب الإعلامي لرئيس ورد للسومرية نيوز.وأكد رئيس ضرورة إكمال مشاريع سنة 2024 قبل نهايتها، مشيراً إلى وجوب أن يتم تنفيذ هذه المشاريع وفقاً للمواصفات الفنية القياسية العالية، من إجل أن يكون تقديم الخدمة للمواطنين بشكل نوعي ومميز.