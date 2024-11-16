المشهداني والجبوري يبحثان أهمية تفعيل دور البرلمان

بحث رئيس مجلس المشهداني، مع الدكتور قتيبة الجبوري أهمية تفعيل دور مجلس وتشريع تمس حياة المواطن.

وجاء في بيان، "ستقبل الدكتور قتيبة الجبوري في مقر إقامته في الدكتور المشهداني رئيس مجلس وحضر اللقاء الأستاذ ثابت العباسي رئيس تحالف الحسم الرطني والدكتور أحمد عبد الله الجبوري رئيس حزب الجماهير الوطنية"، مضيفا "قدم الحاضرون تهانيهم للمشهداني بمناسبة تسنمه منصب رئاسة مجلس العراقي".

وتناول اللقاء بحسب البيان "أهمية تفعيل دور مجلس وتشريع تمس حياة المواطن العراقي، لاسيما قانون العفو العام وعدم تفريغه من محتواه ليشمل جميع الفئات المظلومة".

كما تمت مناقشة "موضوع البرلمانية القادمة وضرورة التهيئة السياسية والحكومية لضمان نجاحها".

ونقل البيان عن المشهداني تأكيده، أن "منصب رئاسة سيكون الخيمة الجامعة للجميع من أجل بداية صحيحة تقود الى تطلعات وآمال العراقي".