المجلس الأعلى يطلق أول مشروع لتطبيق أحد أركان بيان المرجع الأعلى

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي، فإنه دعا الشيخ همام حمودي رئيس الاعلى الى التعامل مع الرؤية التي طرحها مكتب السيد السيستاني خلال استقباله ممثل الأمم المتحدة، كقضية استراتيجية وليست وقتية مرتبطة بالاوضاع الآنية، مبينا انها موجهة لكل بمختلف مكوناتهم، ويتوجب التعاطي معها بخطط علمية وإجراءات عملية، وبروحية مخلصة وجادة بعيدا عن الاتكالية.وأضاف، خلال حديثه في ملتقى الحوار الذي عقده السبت في قاعة الانتصار، أن "المرجعية أشارت إلى أن المسار طويل وابتهلت لله بإعانة عليه، وهذا يؤكد ان المهمة صعبة وتستوجب وضع خطط بعيدة الامد، وتعاون الجميع في تنفيذها ومواجهة تحديات بناء في والاقتصاد والثقافة وخدمة الناس".واعلن عن "إطلاق الاعلى اول مشروع يتناغم مع رؤية المرجعية، وهو مشروع حماية الموظف المستقل الكفوء النزيه"، لافتا إلى ان "المجلس سيعقد ورشة عمل حول ذلك لبلورة افكار حول سبل حماية الموظف المستقل وتمكينه لأخذ موقعه واستحقاقه في مراكز الدولة".وأكد أيضا على "أهمية دعوة المرجعية لمنع التدخلات الخارجية، برفض الوصاية التي تظهرنا بلدا غير قادر على إدارة شؤونه، مشددا: نحن نريد صناعة تجربة عراقية مائة بالمائة بمختلف مشاربنا، بما نريده نحن، وبارادتنا، وثقتنا بأنفسنا، واموالنا وامننا بأيدينا".وكانت المرجعية الدينية العليا قد أصدرت بيانا على هامش استقبال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، حيث دعا السيد السيستاني من خلال البيان الى إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنّم مواقع المسؤولية، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات.