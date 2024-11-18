"اذا لم يزوركم العداد اتصلوا بالمحافظ".. كربلاء تضع رقما للشكاوى خوفا من "التلاعب بالبيانات"

وقال المحافظ في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المحافظ الخطابي، يؤكد على ضرورة المشاركة في التعداد السكاني لما يمثله من ضمانة لحقوق ومواطنيها".واضاف، "انه وفي حالة عدم زيارة الباحثين وموظفي التعداد لاي منزل أو منطقة الاتصال على الوحدة الإدارية في الاقضية والنواحي، او الاتصال بمكتب المحافظ، حتى تتم معالجة الأمر ضمن المدد المحددة للتعداد".ويتخوف محافظ وفق تصريحات رصدتها السومرية، من "تلاعب" بعض موظفي التعداد بالبيانات، وتجاهل الكثير من المناطق والمنازل ممايؤثر على عدد سكان وبالتالي حقوقها، فيما أشار الى ان بعض المواطنين يمتلكون سكنا في ويقطنون فيها مؤخرا ولديهم منازل في مناطقهم الاصلية، الى ان من يقوم بالذهاب الى محافظته وتسجيل نفسه هناك خلال فترة التعداد فلن يسمح لهم بالعودة لكربلاء لانه سيضغط على حصص التي لم يسجل اسمه ضمنها.