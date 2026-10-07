النقاشات مستمرة داخل البرلمان.. مقترح الإجازة طويلة الأمد للموظفين يدخل مراحله الحاسمة

وقالت في بيان إن " ، برئاسة الدكتور ، وحضور عدد من أعضائها، عقدت اجتماعاً لمواصلة بحث مقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة الأمد".وأضافت أن "اللجنة واصلت مناقشة الملاحظات والمقترحات المقدمة بشأن مقترح القانون، في إطار حرصها على الاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات ذات الصلة".وأشارت إلى أن النقاشات تهدف إلى "إنضاج نصوص المقترح ومعالجة الجوانب القانونية والتشريعية المرتبطة به، وصولاً إلى استكمال متطلباته وتهيئته للمراحل التشريعية النهائية".