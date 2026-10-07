حزب الدعوة يحذر من ارتفاع الأسعار ويدعو لمعالجة أزمة سعر الصرف

وقال الحزب في بيان، إن عدم الاستقرار في سعر الصرف أدى إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، معرباً عن قلقه من انعكاس ذلك سلباً على الأوضاع السياسية والاجتماعية.وأضاف أنه يدرك الظروف الصعبة التي يمر بها نتيجة الحرب الدائرة في المنطقة والعجز المالي الموروث، إلا أنه دعا المعنيين إلى الإسراع في الحد من ارتفاع سعر الصرف والسيطرة على تداعياته، مؤكداً ضرورة ألا تكون معالجة الأزمة الاقتصادية على حساب المواطن وقدرته على تأمين احتياجاته الأساسية.وشدد الحزب على أهمية معالجة أسباب الأزمة من جذورها، وتدعيم الإنتاج الوطني، والحد من الهدر والفساد، وتنظيم الاستيراد، فضلاً عن تشديد الرقابة على حركة الأسواق.كما دعا التجار ورجال الأعمال إلى مراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها المواطنون، والتعاون لعبور المرحلة الحالية، والابتعاد عن الجشع والاحتكار، مشيراً إلى أن عليهم تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية تجاه أبناء الشعب العراقي.