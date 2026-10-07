البرلمان يؤجل جدول أعمال جلسة اليوم ويحولها لجلسة مناقشة بشأن رفع الدولار

وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، ان " صوّت على تأجيل جدول أعمال جلسة اليوم وتحويلها إلى مناقشة عامة بشأن رفع سعر صرف الدولار".وكان قد عقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة جديدة برئاسة .وأعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، تعديل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، اعتباراً من 7 تشرين الأول 2026، حيث حدد سعر شراء الدولار من بـ1500 دينار لكل دولار، وسعر بيعه إلى المصارف بـ1510 دنانير، فيما بلغ سعر بيع الدولار النقدي للجمهور 1520 ديناراً.