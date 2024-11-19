السيد الصدر يخاطب الحكومة العراقية بشأن أمرين مهمين

نيوز – سياسي

خاطب زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، الحكومة حول امرين مهمين.

وقال السيد الصدر في تدوينة على منصة (X) تابعتها نيوز، "أود التنبيه لأمرين مهمين:

الأمر الأول: على الحكومة العراقية السير نحو (تعداد سكاني) شفاف ونزيه بعيدا عن التدخلات الخارجية والحزبية، وعلى الشعب إعطاء إحصائيات دقيقة لبيان الحقائق على وجهها الصحيح والدقيق فهناك من يريد تزييفها.

الأمر الثاني: على الحكومة العراقية ومجلس .. العمل على تشريع قانون منع الإستيراد من بعض الداعمة للكيان الصهيوني وخصوصاً الداعمة له بالسلاح بشرط عدم الإضرار بالإقتصاد .. فهذا أقل ما تقوم به الجهات العراقية المختصة وفاءً للشعبين الفلسطيني واللبناني.. وهذا هو المتوقع من الممانعة: العظيم".