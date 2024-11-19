السيد الحكيم يحذر من ماكنة إعلامية تصور فترة الدكتاتورية على أنها مرحلة الخدمات

نيوز – سياسي

حذر رئيس تحالف قوى الوطنية السيد عمار الحكيم، من ماكنة إعلامية تصور فترة الدكتاتورية على أنها مرحلة الخدمات.

وقال المكتب الإعلامي للسيد الحكيم في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس تحالف قوى الوطنية السيد عمار الحكيم زار اليوم، مقر فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، بمناسبة اليوم للحد من حوادث الطرق"، مشيدا "بمستوى الجهد المقدم".

وأضاف ان "العراق عانى من الحروب والويلات والإرهاب والطائفية مما جير كل جهود ومؤسساتها لتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن"، إلى "طبيعة التحديات التي واجهها ومنها عدم معرفة أغلب شبابه بحيثيات المرحلة السابقة فضلا عن الماكنة الإعلامية التي تحاول ان تصور مرحلة الدكتاتورية على أنها مرحلة الإمكانات والخدمات والإعمار".

وأكد أن "هناك ماكنة إعلامية تحاول أن تكرس مفهوم أن المشكلة في الديمقراطية وأن الدكتاتورية هي الحل"، لافتا الى ان "الخدمات هي الأولوية في المرحلة الحالية ويجب التركيز عليها".

وأكد "على أن جمع مؤسسات ضمن فريق خدمي خطوة صحيحة، حيث أن الخدمات أوجدت رضا شعبيا"، محملا "الجهات الخدمية الانتصار لفلسفة النظام السياسي بتقديم الخدمات للناس".

وأشار الى ان "الخدمات تحقق القومي إضافة إلى قيمة الخدمات في تغيير حياة الشعوب باعتباره أقصر الطرق لرضا الله"، مشددا "على ضرورة أن يكون العمل خالصا لله تعالى، وأن يتفنن القائمون على الخدمات بتقديمها للناس".

واكد "على إتقان العمل"، داعيا "للعمل بأريحية والتعامل مع الناس بترابية".

ولفت الى "أهمية التعامل مع الأولويات، والتسويق الإعلامي ومنح الآخرين جرعة تفاؤل ومنع الاستغلال السياسي للخدمات".