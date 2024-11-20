السوداني يدلي بمعلوماته للتعداد السكاني.. كم عدد افراد عائلته وما مواليده؟

وبحسب بيان المكتب، فإن "السوداني جدد التأكيد على المواطنين كافة بالتعاون مع فرق التعداد الجوالة، والإدلاء بالمعلومات الصحيحة والدقيقة، لأهمية قاعدة البيانات الناتجة، ودورها الحاسم في خطط التنمية وتطوير الخدمات".وأشار إلى "الدور المتميز الذي يؤديه الأفراد والتشكيلات والأجهزة الحكومية في إنجاح التعداد، وضرورة عدم الالتفات إلى الشائعات التي تحمل الزيف والتضليل، وتحاول إفشال هذه الخطوة العلمية البناءة، والحاسمة لمستقبل أجيالنا".وظهر السوداني في الفيديو وهو يدلي بمعلومات مواليده وعدد افراد عائلته المكونة من 5 ذكور و3 اناث، حيث اتضح ان السوداني تسكن معه والدته، وان ولادته هي 4 اذار 1970.