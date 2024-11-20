نشرة السومرية.. التعداد السكاني يشارف على الانتهاء والتركمان يرصدون نزوحا باتجاه كركوك

# اليوم للتعداد السكاني يشارف على الانتهاء.. والسومرية تواصل مواكبة الحدث في والمحافظات# يصف اجراء التعداد بالتاريخي.. وآراء المواطنين تتباين بين الجدوى وعدم النفع# قبيل التعداد.. التركمان يرصدون نزوح كبيرة من الاقليم باتجاه .. والكرد يردون بالنفي