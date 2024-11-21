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السامرائي والصفدي يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيزها بين البلدين

سياسة

2024-11-21 | 07:29
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السامرائي والصفدي يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيزها بين البلدين
321 مشاهدة

بحث رئيس تحالف العزم، المهندس مثنى السامرائي، اليوم الخميس، مع أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب الأردني، في العاصمة الأردنية عمّان، جملة من القضايا الثنائية والإقليمية.

وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في مستهل اللقاء، قدّم السامرائي التهاني للصفدي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب الأردني، مشيداً بدوره في تعزيز التعاون البرلماني العربي".

وواضاف: "تطرق الجانبان إلى العلاقات الثنائية بين العراق والأردن، مؤكدين على ضرورة تعزيزها في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين، كما ناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث شدّدا على أهمية توحيد الموقف العربي والعمل المشترك لإيقاف الحرب المستمرة على الشعبين الفلسطيني واللبناني، وضرورة تحقيق الإستقرار الشامل في المنطقة".
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