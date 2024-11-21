السامرائي والصفدي يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيزها بين البلدين

وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ نيوز، انه "في مستهل اللقاء، قدّم السامرائي التهاني للصفدي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس الأردني، مشيداً بدوره في تعزيز التعاون البرلماني العربي".وواضاف: "تطرق الجانبان إلى العلاقات الثنائية بين والأردن، مؤكدين على ضرورة تعزيزها في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشقيقين، كما ناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث شدّدا على أهمية توحيد الموقف العربي والعمل المشترك لإيقاف الحرب المستمرة على الشعبين الفلسطيني واللبناني، وضرورة تحقيق الإستقرار الشامل في المنطقة".