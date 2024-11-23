العراق يؤكد ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي في غزة ولبنان

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إن "العراق وجه رسائل متطابقة إلى مجلس والامين العام للأمم والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن تهديدات الكيان الصهيوني"، مبينة ان "لجوء إلى مجلس يأتي انطلاقاً من حرصه على أداء لدوره في حفظ السلم والامن الدوليين".وأضافت الوزارة، أن "الرسائل العراقية أشارت إلى أن رسالة الكيان الإسرائيلي إلى مجلس تمثل جزءاً من سياسة ممنهجة لخلق مزاعم وذرائع بهدف توسيع رقعة الصراع في المنطقة".ولفتت الوزارة، الى ان "العراق يُعدّ ركيزة للاستقرار في محيطه الإقليمي والدولي ومن بين الأكثر التزاماً بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدة على "ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان وإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف العنف المستمر في المنطقة والكف عن إطلاق التهديدات".وبينت الخارجية، ان "العراق كان حريصاً على ضبط النفس فيما يتعلق باستخدام أجوائه لاستهداف إحدى دول الجوار"، مشيرة الى "أهمية تدخل المجتمع الدولي لوقف السلوكيات العدوانية التي تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي".وأكدت الوزارة أن "العراق يدعو إلى تضافر الجهود الدولية لإيقاف التصعيد الصهيوني في المنطقة وضمان احترام القوانين والمواثيق الدولية"، مبينة ان "العراق طلب تعميم الرسالة على الأعضاء وإيداعها كوثيقة رسمية لدى المنظمات المعنية".