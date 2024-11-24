أعمال أول جلسة برئاسة المشهداني.. تعديل الموازنة ولا وجود للجداول

واظهر جدول الاعمال، 5 فقرات، أهمها تعديل الموازنة الثلاثية، مع غياب المصادقة على جداول الموازنة لعام 2025، وعلى الاغلب فإن تعديل الموازنة يتعلق بتعديل المادة المرتبطة باحتساب كلف برميل النفط المنتج من إقليم كردستان.وغابت القوانين الجدلية تماما عن جدول الاعمال المتمثلة بقانون الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة الى أصحابها، فضلا عن قانون تقاعد وخدمة الحشد الشعبي.