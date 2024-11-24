الجامعة العربية تدين محاولات اسرائيل توسيع ممارساتها العدوانية وتؤكد دعم العراق

نيوز – سياسي

ادانت الجامعة العربية، اليوم الاحد، محاولات اسرائيل توسيع ممارساتها العدوانية، فيما اكدت دعمها للعراق.

وجاء في بيان للجامعة ورد لـ نيوز، انه "يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التصعيد المستمر في منطقة الأوسط حفاظاً على والسلم الدوليين".

وادانت الجامعة وفقا للبيان "محاولات اسرائيل توسيع ممارساتها العدوانية"، مؤكدة "دعمها للعراق".

وأصدرت الجامعة "قراراً يتضمن الطلب من العام لجامعة توجيه رسالة إلى العام للأمم ورئيس مجلس تعكس موقف الجامعة الداعم لجمهورية العراق، والرفض القاطع للادعاءات الواردة في رسالة وزير خارجية الكيان الإسرائيلي".