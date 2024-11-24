المفوضية تعلن المصادقة على نتائج انتخابات برلمان كردستان

نيوز – سياسي

أعلنت العليا المستقلة للانتخابات، ان مجلس المفوضين صادق على نتائج انتخابات برلمان 2024.



واضافت "تم ارسال نتائج انتخابات برلمان كوردستان 2024 بعد المصادقة عليها من قبل مجلس المفوضين الى رئاسة اقليم كردستان". وقالت المتحدثة باسم جمانة الغلاي في بيان ورد لـ نيوز، انه "تمت المصادقة على نتائج انتخابات برلمان 2024 خلال اجتماع مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية".واضافت "تم ارسال نتائج انتخابات برلمان كوردستان 2024 بعد المصادقة عليها من قبل مجلس المفوضين الى رئاسة اقليم كردستان".

وبحسب المادة العاشرة / من قانون رقم (1) لسنة 2005 قانون رئاسة اقليم كردستان-العراق فان رئيس الاقليم يقوم باصدار مرسوم يدعو برلمان الى دورة الانعقاد الاولى للدورة الانتخابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتائج النهائية، وفي حالة عدم صدور الى من قبل رئيس الاقليم، يجتمع تلقائياً في اليوم التالي من انتهاء المدة المذكورة.

تأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت يوم 18/11/2024 عن حسم جميع الطعون المتعلقة بنتائج انتخابات برلمان من قبل الهيئة القضائية، حيث اكدت رد جميع الطعون.

وجرت يوم 20/10/2024، انتخابات الدورة السادسة لبرلمان في أربع دوائر انتخابية، كما أعلنت نتائجها النهائية يوم 30/10/2024، حيث حقق الاتحاد الوطني الكردستاني انتصارات كبيرة في الدوائر الأربع، وازداد عدد أصواته ومقاعده، وحصل على 23 مقعدا.