نيجيرفان بارزاني: سنواصل العمل لإنهاء جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة

وقال بارزاني في بيان ورد لـ نيوز، إنه "في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، نجدد التزامنا بحماية حقوق في كردستان، ونؤكد لهن أننا سنواصل العمل لإنهاء جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة"، مبينا ان "تمكين وتعزيز مكانتها هو الحجر الأساس لبناء مجتمع أكثر عدالة وتقدماً".وأضاف بارزاني، "لقد كان إقليم رائداً في دعم حقوق وتهيئة الفرص لمشاركتها في الحياة السياسية والإدارية على قدم المساواة مع الرجل"، مبينا "نحن نؤمن بأن ليست فقط شريكاً رئيساً في صنع القرار، بل هي أساس للتغيير والتنمية الدائمين".ودعا رئيس الإقليم إلى "مزيد من بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المدني ووسائل الإعلام، لنشر المزيد من الوعي وتعزيز قيم التسامح والمساواة"، لافتا الى ان "القضاء على العنف ضد بحاجة إلى جهد مشترك من الجميع لضمان بناء مستقبل مشرق وآمن لجميع أفراد المجتمع".واختتم بارزاني بيانه بالقول، "في هذه المناسبة، نعاهد نساء كوردستان على أننا سنواصل العمل دون كلل من أجل تحقيق العدالة والمساواة وتعزيز قدراتهن لأداء دورهن المهم في خدمة وبناء البلد".