إعلان نتائج التعداد وأرقام الانتحار المقلقة.. التفاصيل بنشرة الظهيرة على السومرية

- يكشف خطوات لمنع إشعال حرب واسعة بالمنطقة.. من النوايا العدوانية للكيان الصهيوني- اعلان النتائج الاولية للتعداد.. عدد سكان يتجاوز 45 مليونا.. وفرق الاحصاء تباشر بآخر المراحل- بسبب الضغوط النفسية وصعوبة الوضع الاقتصادي.. الانتحار بين الشباب تسجل ارقاما مقلقة- حزب الله يشن هجوما هو الاعنف على اسرائيل.. ولبنان يعلق التدريس الحضوري في ومحيطها