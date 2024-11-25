بارزاني يرد على صهر صدام حسين بشأن حلبجة

نيوز –سياسي

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن حديث صهر رئيس النظام السابق صدام حسين حول الهجوم على حلبجة.

وقال المكتب في بيان ورد لـ نيوز، ان "شخصا يدعى جمال مصطفى التكريتي وهو صهر الدكتاتور السابق، اطلق في مقابلة مع صحيفة الأوسط، ادعاءً ينكر فيه الهجوم الكيماوي الذي اقترفه النظام البعثي السابق على حلبجة، وتمادى في ادعائه، ناسباً تصريحاً باطلاً لرئيس حكومة إقليم مسرور بارزاني، من أن (طائرتين إيرانيتين قصفتا حلبجة)!، وهو ادعاء عارٍ من وملفق، ولم يسبق لرئيس الحكومة أن أدلى بمثل هكذا تصريح".

وأضاف ان "مرتكبي الهجوم الكيماوي على حلبجة هو النظام السابق بذاته، وكل الأدلة تثبت قطعاً أنه هو من اقترف هذه الجريمة".