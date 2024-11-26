مساءلة شفاهية للمحافظ.. تحرك نيابي حول "قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية"

وقال الجابري في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حكومة المحلية تأخرت في إرسال النظام الداخلي للقانون منذ عام 2023 ولم ترسله إلا الآن وهذه دعوة لرئيس الوزراء للتعجيل بالتصديق على النظام الداخلي للقانون ليتسنى تحقيق التغييرات الاقتصادية للبصرة".وتابع ان "هذا التغيير سيخلق فرص عمل كثيرة وسيغير من شكلٍ البصرة".بعد جدال سياسي استمر منذ العام 2010 حول قانون عاصمة الاقتصادية، استطاع مجلس تشريعه عام 2017 إلا أنه حتى الوقت الحالي لم يتم تطبيقه.تُعد جنوبي من أكثر محافظات البلاد الغنية كونها تطفو على بحيرة من النفط وتمتاز بالقطاعات الاستثمارية المتمثلة بالطاقة والصناعات التحويلية والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة البحرية، بالإضافة إلى السياحة وقطاع النقل والتخزين.كما أن رئة البحرية المطلة على الخليج العربي بساحل يمتد 58 كيلومترا من رأس البيشة وحتى ميناء أم قصر جنوبا، إضافة إلى أنها تصدر أكثر من 90% من صادرات الذهب الأسود العراقي.