وقال رئيس اللجنة عدنان الجابري في حديث لـ نيوز، إن "الخلافات في مجال النفط بين وأربيل يجب تسويتها، ومنذ تشريع قانون الموازنة عام 2023 ولغاية لم تتم تسوية هذه الخلافات لاسباب تتعلق بتعويضات الشركات المتعاقدة مع إقليم وبعض الأمور الفنية الخاصة بإنتاج النفط في الإقليم"، مستدركا بالقول "نحن مع تعديل قانون الموازنة لمعالجة هذا الملف المهم لان بحاجة الى النفط الذي يتم انتاجه في كردستان، وأيضا بحاجة الى النفط عبر المنافذ الشمالية عن طريق ميناء جيهان التركي".وأضاف الجابري، أن "ما نلاحظه لغاية الان، هو عدم اخضاع الحقول النفطية في لشركة موحدة وهذا يجب ان يكون له حل في التعديل، بتأسيس شركة في إقليم تحت أي مسمى وترتبط بوزارة النفط الاتحادية من اجل ان يكون الاتفاق صحيحا وتجنب أي مشاكل مستقبلية قد تحدث، بوضع الإنتاج النفطي من جميع مدن تحت تصرف الحكومة الاتحادية".وتابع الجابري، أن "وزارة النفط الاتحادية يجب ان تطلع على جميع العقود التي ابرمت في إقليم مع الشركات النفطية لكي تتمكن من معالجة الكثير من المشاكل والمعوقات الخاصة بهذا الملف".