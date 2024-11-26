نائب: وزير النفط السابق ابتز المتهم الرئيسي بسرقة القرن

وقال سند في تصريح لـ نيوز، ان "المتهم بسرقة الامانات الضريبة نور زهير أكد خلال افادته امام انه تعرض للابتزاز من قبل السابق احسان عبر وسيط اسمه الصراف".وأضاف، ان "الوسيط عرض إعطاء السابق مبلغ 25 مليون دولار من اجل تسوية قضيته واخراجه منها".