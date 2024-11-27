العراق يوقع على اتفاقية مكة المكرمة لتعزيز التعاون بمجال منع الفساد

وقالت هيئة النزاهة في بيان ورد لـ نيوز، إن "ذلك جاء خلال مشاركة ممثلاً بالهيئة في الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ مكافحة الفساد في الأعضاء لمُنظَّمة التعاون الإسلاميّ المُنعقد في القطريَّـة الدوحة للمُدَّة من (٢٦ - ٢٧) من تشرين الثاني الجاري".وأضافت الهيئة، أن "الاجتماع انبثقت عنه عدة مقررات، منها: وضع آليات لتفعيل ما نصَّت عليه اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ المنصوص عليها في الفصل الثاني من الاتفاقية، فيما يتعلق بالأشخاص المشتبه بهم في اقتراف جرائم الفساد، أو أماكن الأشخاص المعنيين الآخرين، وحركة العائدات الإجراميَّة أو المُمتلكات المُتأتّية من ارتكاب تلك الجرائم".