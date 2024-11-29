زيدان والمشهداني يبحثان مقترحات تعديل قانون العفو

وقال مجلس في بيان ورد لـ السومرية، انه "أستقبل رئيس مجلس القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الجمعة، رئيس مجلس الدكتور المشهداني رفقة الدكتور مشعان الخزرجي رئيس الوقف السني".وأضاف: " وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المشتركة بين السلطتين القضائية والتشريعية والمقترحات الخاصة بتعديل قانون العفو المعروض حاليا على مجلس النواب".