العزم والسيادة يبحثان مع رئيس البرلمان مسودة "العفو العام"

بحث تحالفا العزم والسيادة، السبت، مع رئيس مجلس المشهداني مسودة قانون "العفو العام".

وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان، "التقى عدد من قيادات تحالفي العزم والسيادة برئيس مجلس المشهداني، لمناقشة مسودة قانون العفو العام، في إطار الجهود المبذولة لتقديم رؤية موحدة حول هذا المهم".

وخلال الاجتماع، "تم استعراض أبرز النقاط الواردة في مسودة القانون، والأثر الذي سيحققه في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وأهمية ضمان صياغة قانون يراعي تطلعات ويحافظ على مصلحة الدولة".



ويأتي هذا اللقاء بحسب البيان "في إطار سلسلة المشاورات التي يجريها التحالف مع عديد الكتل السياسية، لضمان توافق وطني حول القوانين ذات الأهمية الكبرى".



