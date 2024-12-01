السوداني يتسلم رسالتين من فلسطين

وقالت الانباء الفلسطينية "وفا"، ان السفير احمد الرويضي استعرض خلال لقائه مع السوداني في بغداد، الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية.كما قدم الرويضي تقريرا عن التحركات السياسية التي يقودها الرئيس الفلسطيني عباس لوقف العدوان، وسحب قوات الاحتلال من غزة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.وتابع الرويضي، مشيدا بالدعم والمالي والإنساني الذي يقدمه للشعب الفلسطيني، إلى التزام العميق تجاه القضية الفلسطينية.في رسالة أخرى، تطرقت المناقشات إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق، حيث أبدى السوداني اهتمامه بتحسين ظروف إقامتهم ومتابعة احتياجاتهم حتى عودتهم إلى فلسطين.من جهته، جدد السوداني التأكيد على الموقف الثابت والعميق للعراق تجاه القضية الفلسطينية، وأكد ضرورة تحمل المنظمات الدولية والدول الكبرى مسؤولياتها في إنهاء معاناة المدنيين في غزة، مشيرا، إلى استمرار في تقديم الدعم الإنساني والمساعدات الإغاثية لأهل غزة.واستقبل السوداني امس السبت السفير الفلسطيني احمد الرويضي، فيما لم يتطرق البيان الحكومي العراقي الى الرسائل.