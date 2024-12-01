جنايات الكرخ تحدد موعد محاكمة "محمد جوحي"

وقال سند في بيان ورد لـ نيوز، إن "محكمة جنايات حددت التاسع من شهر كانون الحالي موعداً لمحاكمة المتهم (محمد جوحي) بأحد الشكاوى المُقامة من قبلنا".وأضاف سند، أن "هناك دعاوى أُخرى لا زالت قيد التحقيق ولم تُحال للمحاكم المختصة ومنها دعوى التنصت".