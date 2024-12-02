بحضور دبلوماسيين من 19 دولة.. البرلمان الجديد لكردستان يعقد اول جلساته

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها نيوز، فإن الجلسة ستعقد اليوم الاثنين، قبل الساعة 12 منتصف الظهر، 19 قنصلاً ودبلوماسياً من 19 .حيث سيكون الحضور من القناصل والدبلوماسيين المشاركين متمثلا بقنصل مصر لدى أربيل فاروق، وقنصل إيران، قنصل اليابان، قنصل اليونان، قنصل بولندا، قنصل الصين، وممثلين دبلوماسيين عن أمريكا وبريطانيا وتركيا والأردن وقطر، فلسطين، كوريا الجنوبية، هنكاريا، روسيا، ألمانيا، الكويت، الأمم المتحدة، أرمينيا".وستشهد الجلسة دعوة رئيس ديوان المرشح الأكبر سناً الفائز في الانتخابات الى أداء اليمين الدستورية وادارة الجلسة، ثم يقوم بدوره بدعوة الفائزين الى أداء اليمين القانونية.