الاطار التنسيقي يجتمع لبحث 3 ملفات مهمة

نيوز – سياسي

عقد الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، اجتماعا لبحث 3 ملفات مهمة.

وقال مصدر مطلع لـ نيوز، ان "الاطار التنسيقي عقد اليوم اجتماعا في رئيس تيار الحكمة الحكيم". وأضاف ان "الاجتماع يناقش الوضع وتطورات المنطقة وخاصة ما يشهده الوضع السوري وقضية مسك الحدود العراقية السورية".

