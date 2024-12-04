البرلمان يبحث موازنة 2025 غدا.. ماذا يتضمن جدول اعمال الجلسة؟

نيوز – سياسي

أعلنت الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن جدول اعمال جلسة يوم غد الخميس.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "جدول اعمال جلسة يوم غد الاربعاء، يتضمن التصويت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني والتصويت على مقترح قانون التعديل لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015". وأضافت ان "جدول الاعمال يتضمن مناقشة مشروع قانون التعديل لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية للسنوات المالية (2023-2024-2025) رقم 13 لسنة 2023". وتابعت ان "جدول الاعمال يتضمن مناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974".