المشهداني وزيدان يبحثان القضايا المتعلقة بالشأن العام

بحث رئيسا مجلس المشهداني ومجلس القاضي فائق زيدان، القانونية المتعلقة بالشأن العام.

وقال مجلس في بيان، "استقبل رئيس مجلس القاضي الدكتور فائق اليوم الاربعاء رئيس مجلس الدكتور المشهداني".

وأضاف البيان "بحث معه عدد من القانونية المتعلقة بالشأن العام".